Ученый рассказал, грозит ли гибель жителям тропиков из-за глобального потепления

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Александр Кислов рассказал Москве 24, что при накоплении теплового стресса у человека обостряются хронические заболевания. Таким образом, глобальное потепление может оказать влияние на здоровье населения и смертность в тропических странах. Однако в первую очередь об участившихся волнах тепла стоит беспокоиться жителям Европы, полагает эксперт.

Как сообщает издание ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Geoscience, американские ученые из Принстонского университета выяснили, что жители тропиков могут начать умирать из-за глобального потепления. Исследователи проанализировали информацию 22 климатических моделей и определили, как быстро в тропиках температура по мокрому термометру достигнет 35 градусов по Цельсию.

Ученые сообщили, что при такой температуре человеческая кожа перестает успевать терять тепло. Поэтому достижение в тропических странах 35 градусов сможет спровоцировать проблемы со здоровьем у людей и даже привести к преждевременным смертям населения.

Доктор географических наук Александр Кислов сообщил в диалоге с Москвой 24, что здесь подразумевается индекс комфортности для человека. И таких индексов сейчас довольно много. "Идет речь о том, что с повышением температуры на земле будет повышаться температура и в тропиках. Видимо, они (ученые Принстонского университета. – Прим. ред.) думают, что будет достигнут некий критический для человека порог, выраженный в единицах индекса", – рассказал Кислов.

Ученый отметил, что Принстонский университет известен именно тем, что делает количественные расчеты изменений климата.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Если они рассчитали этот индекс, значит, так оно и есть и будет. Другое дело, какое доверие к самому индексу, и это неизвестно. Будут ли от этого умирать люди – неизвестно.

Кислов подчеркнул, что те, кто живет в тропических странах, более приспособлены к жаре. "Люди могут адаптироваться к повышению температур, но в разумных пределах. Тут дело даже не в достижении дневных температур. Дело в том, что человек не отдыхает ночью, если температуры высокие", – отметил доктор географических наук.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук Если ночью тоже жарко, то тепловой стресс накапливается и человеку становится все хуже. Это ведет к тому, что обостряются все хронические заболевания, сердца – в первую очередь. В такие периоды люди начинают болеть и умирать.

Кроме того, Кислов считает, что адаптация к жаре у жителей разных климатических поясов разная и, говоря о глобальном потеплении, нужно в первую очередь волноваться не об Африке и Индии, а о Европе.





Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук В Европе, как и в Москве, в последние 10–15 лет участились волны тепла. Это очень серьезная вещь. Это самый опасный климатический эффект с точки зрения биоклиматических вещей.

Он напомнил о страшной жаре летом 2010 года, когда в течение 40 дней стояла засуха, был дым лесных пожаров и горящих болот. Аномальная жара в июле и августе 2010 года привела к увеличению смертности на 55 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом, сообщил Кислов.

"Такого рода события происходят уже и в Риме, и в Мадриде, и в Париже – это беда общая", – подчеркнул эксперт. Кислов добавил, что глобально бороться с таким изменением климата сложно, но локально – возможно. Для этого в городах можно сделать отражающие солнечное тепло крыши, провести озеленение, сделать больше водоемов, отметил эксперт.

Ранее ученые рассказали, когда на Земле исчезнет весь кислород. По их подсчетам, через 6 миллиардов лет Солнце расширится, поглотив Венеру и Меркурий. Атмосфера Земли будет полностью развеяна в космосе, а планета превратится в океан лавы.