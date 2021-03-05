Кардиолог рассказал, как перенести "барическую пилу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, как бороться метеозависимым людям с "барической пилой".
Специалист напомнил, что "барическая пила" характеризуется резкими скачками атмосферного давления. При плохом самочувствии Серебрянский посоветовал выпить немного крепкого чая или кофе. Кроме того, гипертоникам следует контролировать артериальное давление и иметь при себе необходимые лекарства.
"Гипертоникам есть смысл <...> при повышенном артериальном давлении, выше значимых величин, иметь наготове "Капотен", "Коринфар", – сказал Серебрянский.
Эксперт отметил необходимость согласовывать указанные действия со своим лечащим врачом. По мнению Серебрянского, наиболее уязвимыми к "барической пиле" являются граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями центральной и вегетативной нервной системы, а также с вегетососудистой дистонией. Кроме того, влиянию атмосферного явления подвержены люди с неустойчивой психикой.
Ранее москвичей предупредили, что "барическая пила" сохранится в городе до середины марта. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, скачки давления будут продолжатся по полной программе.
В частности, аномально низкое атмосферное давление ожидается в ближайшие дни. По прогнозам Гидрометцентра, в пятницу оно упадет до 742 миллиметров ртутного столба, а в субботу – до 747 миллиметров. Пик аномалии придется на 7 марта.
Метеоролог рассказал о "барической пиле"
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