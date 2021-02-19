Синоптик рассказал, какой будет в России март

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из-за обильного снежного покрова климатическая весна наступит позже обычного, а март подтвердит статус зимнего месяца, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает "Звезда".
Синоптик напомнил, что высота сугробов в столице в настоящее время достигает 55 сантиметров, а в Московской области – 70 сантиметров, что превышает норму в полтора раза. В связи с этим Тишковец предполагает, что в марте будет наблюдаться температура воздуха на один-четыре градуса ниже обычного, а приход климатической весны отложится на одну-две недели.
"По всей видимости, сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны. И произойдет это лишь в период где-то к 15-20 апреля", – сказал Тишковец.
Он добавил, что в лесах снег скорее всего растает лишь к 1 мая. Это может вызвать проблемную ситуацию с паводками.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в текущем году метеорологическая весна придет в столичный регион не раньше апреля. Первая половина марта будет сопровождаться довольно значимыми морозами.
По ее словам, наличие снега и холодная атмосфера в первых числах марта говорит о том, что ранней весны не предвидится. Также специалист рекомендует не рассчитывать на резкое потепление. В этом году весенняя погода будет набирать силу постепенно.
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