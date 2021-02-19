Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:00

Главная / Новости /

Метеоролог заявил, что ранней весны в Москве не будет

"О ранней весне говорить не приходится": когда в Москву придет теплая погода
общество погода эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в текущем году метеорологическая весна придет в столичный регион не раньше апреля.

"Когда придет тепло и когда растает снег – в марте об этом говорить будет рано. Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придет в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата. Потому что сейчас у нас переход температур через 0 происходит 27 марта", – рассказала метеоролог.

Первая половина марта будет у нас еще с довольно значимыми морозами. Наличие снега и холодная атмосфера в первых числах марта говорит о том, что ранней весны не предвидится.
Татьяна Позднякова
главный специалист Московского метеобюро

Также специалист рекомендует не рассчитывать на резкое потепление. В этом году весенняя погода будет набирать силу постепенно.

"Поскольку у нас сейчас довольно много снега, большое количество тепла, даже если оно внезапно придет весеннее, будет тратиться на таяние снега. Именно поэтому резкого повышения температуры ждать не стоит", – отметила Позднякова.

Кстати, на этот счет есть хорошая примета, отмечает метеоролог. Она относится к дате, в которую начиналась весна по старому календарю.

"Если на Евдокию (14 марта. – Прим. ред.) начинается сильная капель, то весна будет дружной. Ну, посмотрим", – рассказала Позднякова, однако добавила, что, как правило, погодные приметы в столичном регионе оправдываются лишь в половине случаев.

Ранее метеорологи предупредили, что в праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, сугробы в Москве вырастут еще на 10–12 сантиметров.

Также во время праздников жителей столицы ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.

В Москве десятки автомобилей каршеринга оказались в снежном плену

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать