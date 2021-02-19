Метеоролог заявил, что ранней весны в Москве не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что в текущем году метеорологическая весна придет в столичный регион не раньше апреля.
"Когда придет тепло и когда растает снег – в марте об этом говорить будет рано. Скорее всего, метеорологическая весна в этом году придет в самых последних числах марта или даже в первых числах апреля, что не очень сильно отличается от климата. Потому что сейчас у нас переход температур через 0 происходит 27 марта", – рассказала метеоролог.
Также специалист рекомендует не рассчитывать на резкое потепление. В этом году весенняя погода будет набирать силу постепенно.
"Поскольку у нас сейчас довольно много снега, большое количество тепла, даже если оно внезапно придет весеннее, будет тратиться на таяние снега. Именно поэтому резкого повышения температуры ждать не стоит", – отметила Позднякова.
Кстати, на этот счет есть хорошая примета, отмечает метеоролог. Она относится к дате, в которую начиналась весна по старому календарю.
"Если на Евдокию (14 марта. – Прим. ред.) начинается сильная капель, то весна будет дружной. Ну, посмотрим", – рассказала Позднякова, однако добавила, что, как правило, погодные приметы в столичном регионе оправдываются лишь в половине случаев.
Ранее метеорологи предупредили, что в праздничные выходные, с 21 по 23 февраля, сугробы в Москве вырастут еще на 10–12 сантиметров.
Также во время праздников жителей столицы ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях. По словам синоптиков, показания барометра будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба за каждые сутки – 747, 756, 746.
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