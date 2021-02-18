Жительница Техаса показала лопнувшие из-за мороза трубы в доме

Жительница американского штата Техас опубликовала видео со своей реакцией на лопнувшие из-за мороза трубы. Ролик появился в социальной сети Tiktok

Девушка показала последствия происшествия, вызванного сильными морозами. Жилые помещения оказались затоплены, в потолке появились дыры.

На данный момент жители Техаса страдают от последствий снежной бури, прошедшей в регионе в понедельник текущей недели. Около 3,2 миллиона граждан лишены электроэнергии. Губернатор штата Грегг Эбботт уже объявил, что в отношении группы энергетических компаний ERCOT начато расследование.

Кроме того, в штате сохраняется холодная погода. По данным синоптиков, в Хьюстоне потеплело до нуля градусов, однако в Остине и Далласе фиксируют температуру воздуха в пределах от минус 5 до минус 8 градусов соответственно.

Из-за непогоды в США отменили примерно 2,3 тысячи внутренних и международных рейсов. Подобная сложная ситуация сложилась не только в Техасе, но также в Миссисипи и Кентукки.

Накануне сообщалось, что из-за последствий аномальных холодов в США погибли не менее 30 человек. Большая часть смертей вызвана авариями, однако есть и случаи отравления угарным газом, обморожения или гибели от несчастных случаев.

