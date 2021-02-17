В США от последствий холодов умерли 30 человек

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В США 30 человек умерли от последствий аномальных холодов, сообщает The New York Times.

О трех десятках смертей сообщили власти штатов Техас, Миссисипи, Кентукки, Луизиана, Миссури, Теннесси и Орегон. Большая часть смертей в выходные и в понедельник была связана с ДТП, а во вторник люди гибли от обморожения, отравления угарным газом и в результате несчастных случаев.

Так, в штате Теннесси 10-летний мальчик провалился под лед на пруду и утонул, а в Луизиане мужчина погиб от серьезной травмы головы, поскользнувшись на льду.

По данным Национальной метеорологической службы США, вторник, 16 февраля, стал самым холодным днем за всю историю синоптических наблюдений в 21 городе США. Самые сильные морозы настигли жителей Небраски, где температура воздуха опустилась до минус 35 градусов.

Ранее аномальные морозы были зафиксированы в Великобритании. В Шотландии температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Так низко столбики термометров не опускались уже 25 лет.