В шотландской деревне зафиксировали рекордные морозы

Зима подкинула аномалий Великобритании – там стукнули морозы ниже -20 градусов. Так низко столбики термометров не опускались уже 25 лет.

Но некоторые жители даже таким морозам не удивились. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.