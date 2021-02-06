Состояние Илона Маска за неделю выросло на 11,5 млрд долларов

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Стоимость активов главы компании Tesla и SpaceX Илона Маска за минувшую неделю выросла на 11,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Газета.ру".

По подсчетам журнала Forbes, в совокупности состояние известного бизнесмена и промышленника достигло 184,3 миллиарда долларов. Агентство Bloomberg поднимает эту планку до 203 миллиардов.

Состояние Маска за прошедший год сильно выросло за счет капитализации компании Tesla. В 2020 году она выросла в 8 раз – со 100 до 800 миллиардов долларов.

В начале января 2021 года Маск был признан самым богатым человеком на планете. В рейтинге он обогнал продолжительного лидера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

