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Наука

15:58

Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры

наука

Фото: ТАСС/Britta Pedersen/dpa/picture-alliance

Компания Neuralink американского предпринимателя Илона Маска вживила нейроимплант в мозг примата. Операция прошла успешно, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого бизнесмена.

По словам Маска, теперь обезьяна играет в видеоигры и отлично себя чувствует.

В материале говорится, что система может работать с несколькими чипированными приматами, которые играют на компьютере, например, в пинг-понг.

Маск пообещал, что в скором времени запись с подопытными животными будет опубликована.

Ранее сообщалось, что Илон Маск готов чипировать людей. Как это будет выглядеть, он показал на свинье. Ей вживили мозговой имплант размером с монету. И, по словам изобретателя, это здоровая и счастливая свинья. В компании Маска считают, что чипирование поможет лечить неврологические заболевания.

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