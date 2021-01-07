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Экономика

19:53

Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле

экономика за рубежом

Фото: ТАСС/Britta Pedersen/dpa/picture-alliance

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на первую строчку в списке богатейших людей мира, обогнав основателя компании Amazon Джеффа Безоса, сообщает Bloomberg.

По ходу торгов рост котировок на рынке электромобилей 7 января достиг 4,8%, благодаря чему владелец Маск занял первую строчку рейтинга. Однако, торги продолжаются.

За 2020 год состояние Маска выросло на 150 миллиардов долларов и в настоящий момент его оценивают в 188,5 миллиарда долларов. Состояние Безоса меньше на 1,5 миллиарда.

В конце ноября 2020 года Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Тогда его состояние оценивалось в 128 миллиардов долларов.

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