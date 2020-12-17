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В мире

17:12

Названы самые богатые семейные кланы США

за рубежом финансы

Фото: AP Photo/Charles Krupa

Рейтинг 50 богатейших семейных кланов США возглавила семья Уолтонов, наследников крупнейшего ретейлера страны Walmart. Об этом сообщает издание Forbes.

Суммарное состояние Уолтонов оценили в 247 миллиардов долларов. Примерно половина акций компании приносит им ежегодно более 700 миллионов дивидендов.

Второе место в рейтинге занимает семья Кох. Им принадлежат 84% компании Koch Industries, а общее состояние равно 100 миллиардам долларов. Тройку замыкает семья Mарс, владеющая бизнесом по производству продуктов, – их состояние равно 94 миллиардам долларов.

Суммарное состояние всех 50 семей составило 1,2 триллиона долларов. Прирост составил почти 30% в сравнении с 2015 годом, когда общий капитал составлял 916 миллиардов долларов.

В ноябре издание Forbes сообщило о корректировке рейтинга самых богатых людей мира. Тогда на третью строчку попал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, обойдя создателя Facebook Марка Цукерберга.

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