Forbes опубликовал рейтинг самых богатых предпринимательниц США

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
В список ста богатейших предпринимательниц США, который ежегодно формирует Forbes, вошли певицы Рианна и Мадонна.
Так, первая заняла 33-ю строчку в рейтинге. Годовой доход Рианны оценен в 600 миллионов долларов. Девушка занимается продажей косметики и белья собственных марок. Кроме этого, основанный ею благотворительный фонд для борьбы с коронавирусом собрал 22,5 миллиона долларов.
Мадонна заняла 40-е место. Сумма ее дохода составила 550 миллионов долларов.
Далее расположились Селин Дион (455 миллионов), Бейонсе (420 миллионов) и Барбра Стрейзанд (400 миллионов).
Самой молодой в списке оказалась модель Кайли Дженнер. В рейтинг она попала в возрасте 23 лет. Самой возрастной стала Элис Шварц (94 года), которая занимается биотехнологиями.
Отмечается, что уже третий раз подряд лидерскую позицию занимает соосновательница компании ABC Supply Диана Хендрикс. Организация производит и продает кровельные материалы.
Большинство участниц рейтинга проживают в Калифорнии.
Ранее Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира. Так, больше всех за год заработала звезда сериала Modern Family София Вергара. Доход актрисы составил 43 миллиона долларов.
Вторую строчку рейтинга с цифрой в 25,5 миллиона долларов заняла Анджелина Джоли. Закрыла тройку лидеров израильская актриса Галь Гадот с годовым доходом в 31,5 миллиона долларов.
Fоrbеs назвал самых высокооплачиваемых актрис мира
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