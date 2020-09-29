В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

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Председатель совета директоров и основной акционер группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян по версии Forbes.

Его состояние оценивается в 22,6 миллиарда долларов, которое увеличилось благодаря конъюнктуре рынка, поскольку акции НЛМК стабильно растут.

Лисин занял в рейтинге место главы "Норникеля" Владимира Потанина. С состоянием 22,3 миллиарда долларов он теперь находится на второй строчке.

Третье место занимает семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 21 миллиард долларов.

Ранее издание опубликовало список богатейших женщин России. На первом месте по итогам I полугодия текущего года оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина. Состояние россиянки оценивается в 1,3 миллиарда долларов.