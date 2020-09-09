Илон Маск покинул топ-5 богатейших людей мира

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Глава компаний Tesla и Space X Илон Маск больше не состоит в пятерке наиболее богатых людей мира. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как подсчитали аналитики агентства Bloomberg, состояние предпринимателя сейчас оценивается в 82,2 миллиарда долларов. За сутки Маск потерял 16,3 миллиарда в американской валюте, что стало крупнейшим падением в истории рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Сейчас промышленник находится на шестой позиции рейтинга. Как подчеркивают эксперты, снижение вызвано падением акций компании Tesla – оно составило 21,06%.

В денежном выражении за одну акцию теперь просят 330,21 доллара, в то время как еще на 1 сентября 2020 года ценные бумаги Tesla торговались на отметке 498 долларов.

В пятерку богатейших людей мира сейчас входят глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и инвестор Уоррен Баффет.

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность установки в Москве памятника Маску. Монумент предлагается установить около Московского планетария. В столичной комиссии по монументальному искусству предложение раскритиковали.