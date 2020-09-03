В комиссии по монументальному искусству не поддержали идею ставить памятник Маску

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В столичной комиссии по монументальному искусству усомнились в необходимости установки памятника американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Игоря Воскресенского.

По его словам, такое решение должно приниматься в процессе взаимного обмена памятниками.

"Безусловно, вклад Илона Маска в мировую культуру и науку огромен. Но, с другой стороны, вся его деятельность направлена на материальное и моральное укрепление другого государства. Я считаю, что в таких случаях, когда фигуры знаковые, но принадлежат другому государству, то такие вопросы должны решаться взаимно", – сказал Воскресенский.

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность установки в Москве памятника Маску. Монумент предлагается установить около Московского планетария.

27 августа стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX увеличил свое состояние до 101 миллиарда долларов. С начала года состояние Маска возросло более чем в 3,5 раза. В начале текущего года оно оценивалось в 27,4 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что изменения в бюджете Маска произошли за счет роста цен на акции Tesla. 26 августа они подорожали на 6,42% и стоили 2 153,17 доллара.

В июле, по версии Forbes, Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты. Тогда его состояние достигло 74,2 миллиарда долларов.

