Как вам такое: Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира

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Фото: ТАСС/Jae C. Hong/AP
Состояние основателя компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска достигло 74,2 миллиарда долларов. По версии Forbes, теперь предприниматель входит в пятерку самых богатых людей планеты, сообщает News.ru.
Такой показатель Маску принес резкий рост стоимости акций Tesla – за день они подорожали более чем на 9 процентов. По данным на 21 июля, одна акция стоит 1668 долларов. Таким образом, скачок составил 7,35 процента, или 5,1 миллиарда долларов.
Согласно данным Forbes, первое место в почетном списке занял глава Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло на 13 миллиардов долларов и составило 189 миллиардов.
Второе место досталось Бернару Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с состоянием 113,8 миллиарда долларов. Третье – Биллу Гейтсу (Microsoft), у которого капитал оценивается в 113,4 миллиарда долларов, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием 90,3 миллиарда долларов.
Несмотря на рейтинг Forbes, по данным Bloomberg Billionaire Index, Маск закрывает первую десятку – 16 июля его состояние оценили в 68,7 миллиарда долларов против 70,6 миллиарда.
Ранее сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вернулся в топ-10 богатейших людей России. По данным Forbes, за время пандемии коронавируса состояние миллиардера и его семьи выросло с 10 до 18,5 миллиарда долларов.
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