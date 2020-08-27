Состояние Маска впервые превысило 100 млрд долларов

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние до 101 миллиарда долларов, передает "Газета.ру".
Отмечается, что с начала года состояние Маска увеличилось более чем в 3,5 раза. В начале текущего года оно оценивалось в 27,4 миллиарда долларов.
Аналитики отмечают, что изменения в бюджете Маска произошли за счет роста цен на акции Tesla. В среду, 26 августа, они подорожали на 6,42% и стоили 2 153,17 доллара.
Ранее сообщалось, что Илон Маск стал четвертым в списке миллиардеров Bloomberg. На пятую строчку Илон Маск сместил гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.
Среди тройки лидеров изменений не произошло: на первом месте расположился Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 миллиардов долларов. В списке агентства находится 500 миллиардеров, среди которых 24 россиянина.
В июле, по версии Forbes, Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты. Тогда его состояние достигло 74,2 миллиарда долларов.
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