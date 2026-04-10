Отец выжившего на Камчатке туриста сравнил ЧП с событиями на перевале Дятлова

Группу туристов, которая потерялась во время похода на Камчатке, обнаружили 10 апреля. По официальным данным, из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения. Что произошло во время прохождения маршрута – в материале Москвы 24.

"Менять маршрут не лучшее занятие"

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Поход группы туристов из девяти человек начался от поселка Пиначево на Камчатке 28 марта. По словам главы регионального МЧС Сергея Лебедева, 3 апреля около Таловского кордона путешественники поругались, после чего двое со спутниковым телефоном и палаткой пошли сокращенным маршрутом, а остальные – намеченным ранее.

Через несколько дней семеро отделившихся туристов все же сумели выйти на связь и сообщили, что у них все в порядке. Также их заметили очевидцы неподалеку от водопада на реке Шумной. После этого группа хотела за сутки добраться до Авачинского перевала, однако с ними пропала связь, отметили в ведомстве. По данным МЧС, 8 апреля они могли попасть в пургу.

В МЧС подчеркнули, что поиски осложняла низовая метель. В результате операции найти удалось всех членов группы, но двое из них к тому времени погибли, рассказали в пресс-службе краевого правительства. У оставшихся в живых врачи зафиксировали признаки сильного обморожения, их состояние оценивается как среднетяжелое, уточнили в Минздраве региона.



Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Родственникам погибших будет оказана вся нужная помощь, подчеркнули власти региона. По данным МЧС, это молодые люди 2001 и 2003 годов рождения.

Сергей Лебедев также отметил, что причиной происшествия стало пренебрежение правилами безопасности. Изначально была информация, что у потерявшейся группы нет палатки, однако она не подтвердилась.

"У них была палатка-шатер, печка, достаточное количество провианта. В причинах произошедшей трагедии будут разбираться компетентные органы. Прошу не спекулировать, потому что в семьях, которые потеряли своих детей, большое горе", – заявил Лебедев в видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".





Сергей Лебедев глава ГУ МЧС России по Камчатскому краю Основной причиной являлось грубое нарушение элементарных правил безопасности. Основное правило звучит так: "Вместе пошли – вместе пришли". Делиться на группы, менять маршрут не самое лучшее занятие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам юриста Алексея Петропольского, руководителю группы может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы.

"У них началась паника"

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

В МЧС отметили, что в группе были лыжники и туристы с опытом походов в разных климатических условиях. По данным СМИ, выбранный ими маршрут – третьей категории сложности, тогда как самым трудным считается шестой. В маршрутных документах было указано, что путешественники имели при себе лыжи, рюкзаки, спальники, ледоруб, лекарства и инструменты для ремонта.

Журналисты утверждают, что лидером группы была Елизавета Ещеркина. Во время похода она якобы предложила туристам поменять маршрут на более сложный, но они отказались. В итоге она ушла вместе со своим молодым человеком, прихватив рацию и горелку.





источник, знакомый с ситуацией Если бы у них была связь, они бы не умерли.

При этом в СМИ есть и другая версия: якобы девушка, наоборот, предлагала более простой путь, опасаясь ухудшения погодных условий. Однако все, кроме одного человека, отказались от такого варианта.



Фото: Елизавета Ещеркина и Егор Р.

По данным телеграм-канала SHOT, вместе с Елизаветой по другому маршрут отправился Егор Р. В Петроградском клубе туристов рассказали РИА Новости, что среди выживших есть Егор Райтаровский – опытный спортсмен и инструктор. Других туристов с таким именем в группе не было.

"Я не могу до него (Райтаровского. – Прим. ред.) дозвониться с утра. Знаю, что он уехал. Он достаточно опытный спортсмен, инструктор по горному туризму, у него опыт шестерки – максимальной категории, опыт большой", – заявил представитель клуба.

По данным "КП-Владивосток", Елизавета и Егор благополучно добрались до Семеновского кордона. Те же, кто пошли по другому маршруту, поставили шатер для ночевки, однако сделали это неправильно. Издание утверждает, что палатку прижало снегом, поэтому ее пришлось разрезать изнутри, чтобы выбраться.

В итоге двое отправились за помощью – их подобрали на снегоходах, так как спасательная операция к тому моменту уже началась. Из лагеря же забрали троих в вымокших спальниках, а еще двое уже были без признаков жизни. По данным СМИ, их неполностью засыпало снегом, из-за чего они получили сильные обморожения.

Схожую версию в беседе с "КП-Петербург" высказал и отец Егора. По словам мужчины, сын вместе с Елизаветой отстали от остальных на несколько часов, чтобы переждать непогоду.





отец одного из участников похода Те ушли дальше на перевал. Там они поставили палатку. У них были средства для обогрева. Палатка отапливалась. Но в определенный момент в палатке началась паника. Туристы решили, как я понял, что их заваливает снегом, разрезали палатку и начали бежать, как на перевале Дятлова. В это время мой сын и Елизавета были ниже на склоне, паники у них не было.

Фото: Полина. Телеграм-канал SHOT

При этом одна из выживших по имени Полина заявила журналистам, что чувствует себя "более-менее в порядке, в отличие от других". По ее словам, вместе с уцелевшими туристами они договорились не предавать огласке обстоятельства происшествия.

В свою очередь, погибшие были связаны с Санкт-Петербургским горным университетом императрицы Екатерины II: один из них был студентом, второй – его выпускником, рассказали журналистам в учебном заведении. В пресс-службе вуза подчеркнули, что всего в группе было четверо их студентов и три выпускника. Все они поехали на Камчатку от городского клуба экстремального туризма.

В вузовском турклубе рассказали, что погибшие были очень подготовленными и сильными людьми с большим количеством навыков. При этом сестра одного из них сказала, что не верит в существующие версии.

"Я не знаю обстоятельств ЧП. Они раз в сутки выходили на связь по спутниковой связи. Сообщали, где они стоят. И все. 7 апреля – последний день, когда они давали информацию. "Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично". Это их последнее сообщение с координатами", – добавила родственница погибшего.

В свою очередь, инструктор спортивного туризма, гид-проводник Максим Галайда уточнил в разговоре с НСН, что выбранный группой маршрут крайне сложен даже летом.

"Авачинский перевал располагается между вулканами, которые создают аэродинамическую трубу. Два горных массива и между ними щель, весь воздух проходит туда. Если даже ветер не такой сильный, то там он усиливается, то есть бывает так, что внизу может быть все прекрасно, а на перевале руку вытяни и пальцев не видишь", – рассказал эксперт.

По его словам, на переходе нет никакого жилья, а большая часть пути – голая, слабо пересеченная местность. Галайда предположил, что в непростых условиях глава группы не смог повлиять на мнение большинства.





Максим Галайда инструктор спортивного туризма, гид-проводник Стоит руководитель и напротив семь человек, которые отказываются подчиняться, вот мы пойдем, и все тут. Она, как я понимаю, была опытная, сказала: "Пойдем назад", а они упираются, они считают себя опытнее, умнее и так далее.

В сложившейся ситуации им не помогли бы ни палатка, ни средства связи, заключил инструктор.