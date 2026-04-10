Книгу Ходорковского "Как убить дракона?" внесли в перечень экстремистских материалов

Минюст России внес в перечень экстремистских материалов книгу "Как убить дракона?" авторства экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга). Об этом следует из соответствующего списка министерства.

Мосгорсуд признал книгу экстремистской 6 февраля. В процессе судебного разбирательства было установлено, что данное произведение находится в неограниченном доступе в Сети, а его содержание направлено на формирование отрицательного восприятия текущего руководства страны и стимулирует читателей к его свержению, в том числе с применением насильственных методов, что является нарушением российского законодательства.

Сам Ходорковский был внесен в перечень террористов и экстремистов в ноябре 2025 года. Он проходит по нескольким уголовным делам. Первое касается фейков о российской армии, в рамках которого его в начале 2024 года объявили в розыск. Суд также конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава "ЮКОСа" в Московской области.

В октябре 2025 года против Ходорковского были инициированы уголовные производства по обвинениям в насильственном захвате власти, создании террористического сообщества и публичных призывах к терроризму.