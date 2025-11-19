Росфинмониторинг внес Михаила Ходорковского в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET (Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Росфинмониторинг внес экс-главу нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов в РФ) в перечень террористов и экстремистов, следует из данных с сайта ведомства.

Вместе с тем список пополнили бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (внесен в реестр иноагентов в РФ) и американский вирусолог Константин Чумаков.

Ходорковский проходит по нескольким уголовным делам. Первое касается фейков о российской армии, в рамках которого его в начале прошлого года объявили в розыск. В рамках расследования суд также конфисковал дома бизнесмена и других членов руководящего состава "ЮКОСа" в Московской области.

В октябре 2025-го против Ходорковского были возбуждены дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а также о публичных призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, "Антивоенный комитет России" (признан нежелательной организацией в РФ), членами которого являются Ходорковский и Гудков, одобрил в Берлине устав о ликвидации власти России и организовал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) "учредительное собрание" как альтернативу правительству.

Кроме того, Ходорковский и члены АКР спонсировали военизированные нацподразделения Украины, признанные террористическими, а также набирали людей в формирования для насильственного захвата власти в России.

В свою очередь, Гудков был включен в реестр иноагентов в начале февраля 2023 года из-за призывов к предоставлению вооружения украинской армии, а также введению санкционных мер в отношении России.

Оппозиционный политик также публиковал заведомо ложные сведения о действиях российской армии в зоне СВО, из-за чего в октябре 2024-го суд заочно назначил ему восемь лет колонии общего режима.