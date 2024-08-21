Суд приговорил экс-депутата ГД Гудкова к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Дмитрий Гудков признан в РФ иноагентом)

Суд назначил 8 лет колонии общего режима экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову (признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Также ему запретили на 4 года осуществлять деятельность, связанную с администрированием интернет-ресурсов.

По данным надзорного ведомства, экс-депутат ГД в своем канале на одном из видеохостингов опубликовал ролик в открытом доступе, в котором содержались под видом достоверных заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО.

Приговор пока не вступил в законную силу, однако Гудкова уже заочно арестовали. Сейчас он находится в международном розыске.

В начале февраля 2023 года министерство юстиции РФ приняло решение включить Гудкова в реестр иноагентов. Уточнялось, что оппозиционный политик призывал к предоставлению вооружения украинской армии, а также введению санкционных мер в отношении России.

Гудков уехал из РФ летом 2021 года. По словам политика, его предупредили о возможном аресте. Местом своего пребывания он выбрал территорию Украины. Затем он попытался попасть в Тбилиси, но ему было отказано во въезде в Грузию.

