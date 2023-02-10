Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Земфира признана в РФ иноагентом)

Певица Земфира включена в реестр иностранных агентов в связи с публичными призывами против спецоперации, сообщается на сайте Минюста РФ.

"З. Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников", – говорится в сообщении.

Кроме Земфиры в список внесен бывший депутат Дмитрий Гудков, призывавший к предоставлению вооружения Украине, введению санкций в отношении России.

В списке также значатся Анна Ривина, Сергей Асланян, Ася Казанцева, Татьяна Назамбаева, Сергей Шпилькин и Аббас Галямов.

На прошлой неделе министерство юстиции РФ включило блогера Николая Соболева в реестр иностранных агентов в связи с его публичными высказываниями против специальной военной операции.

Помимо Соболева, в реестр иноагентов были включены проживающие за рубежом политолог Павел Мезерин, журналист Александр Макашенец, писательницы Екатерина Дудко и Елена Прокашева, более известные как Катерина Сильванова и Елена Малисова.



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