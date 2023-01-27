Лидера Little Big Илью Прусикина включили в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Минюст РФ включил в реестр иноагентов лидера и основателя группы Little Big Илью Прусикина. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"И. В. Прусикин получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти", – говорится на сайте.

В ведомстве уточнили, что Прусикин проживает за пределами России.

Также Минюст РФ включил в реестр иноагентов четырех человек: журналиста, экс-сотрудника "Парламентской газеты" Фиделя Агумава, Верховного ламу Калмыкии Эрдни Омбадыкова, татарского правозащитника Рафиса Кашапова и общественную деятельницу Дарью Серенко.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ включил певицу Монеточку в реестр иноагентов.

Помимо Монеточки, в реестр включили основателя общественного проекта "Гулагу-нет!" Владимира Осечкина и проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK", а также депутата Мосгордумы Дарью Беседину, видеоблогера Антона Пикули, активиста Ибрагима Яганова и блогера Вадима Харченко.



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