Суд оштрафовал "Новую газету" на 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета" на 500 тысяч рублей, признав его виновным по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС.

Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал Татьяны Брицкой "Каков поп!", опубликованный в журнале "Новая рассказ-газета".

В статье упоминается священник Андрей Ткачев, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию.

По статье КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" юридическому лицу грозит максимальное наказание в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей.

В конце июля 2022 года Роскомнадзор направил в суд иск с требованием отозвать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. До этого ведомство предоставило изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без маркировки.

В Роскомнадзоре объяснили, что подобное требование о признании печатной версии "Новой газеты" недействительной было отправлено в суд в связи с отсутствием переданного в необходимый в рамках закона о СМИ срок устава редакции.

Между тем пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова выразила мнение, что все претензии РКН относятся к 2006 году. На тот момент издание проходило перерегистрацию. Уже в сентябре 2022 года стало известно, что сайт "Новой газеты" лишили лицензии электронного СМИ.

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