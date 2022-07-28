Роскомнадзор объяснил, почему просит отозвать лицензию у "Новой газеты"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Из-за отсутствия предоставленного в установленный законом о СМИ срок устава редакции "Новой газеты" регистрацию печатной версии могут признать недействительной, сообщили в Роскомнадзоре.
"Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ "Новая газета" недействительной в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки", – сообщили ТАСС в ведомстве.
Там отметили, что направленные до этого письменные предупреждения были выданы по материалам электронной версии издания.
В свою очередь, пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что претензии Роскомнадзора относятся к 2006 году, когда издание проходило перерегистрацию.
"Тогда мы были обязаны в течение трех месяцев прислать устав. При том что норма, что мы обязаны присылать устав, иначе могут отнять лицензию, появилась только в 2018 году", – добавила пресс-секретарь.
В телеграм-канале "Новой газеты" сообщается, что издание получило определение Верховного суда об обращении Роскомнадзора с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации сайта www.novayagazeta.ru. Зарегистрированный в Басманном суде иск касается регистрации печатной версии издания.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной.
До этого Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.
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