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Москва 24

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Технологии

17:51

Сайт сервиса Wheely внесли в список запрещенных

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных. Он специализировался на предоставлении премиальных автомобилей с водителями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", – прокомментировали в ведомстве.

Запрещенной признали информацию о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы".

По словам представителей Роскомнадзора, владелец сайта должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов. В случае игнорирования сайт будет заблокирован ведомством.

Ранее Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Projec. Уточняется, что данный ресурс в пятницу, 22 июля, исчез из реестра заблокированных источников.

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