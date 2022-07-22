Сайт сервиса Wheely внесли в список запрещенных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных. Он специализировался на предоставлении премиальных автомобилей с водителями. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

"В Роскомнадзор поступило решение Мещанского районного суда города Москвы о признании информации, размещенной на сайте сервиса заказа автомобилей Wheely, запрещенной. На основании судебного решения Роскомнадзор направил требование владельцу ресурса о необходимости удаления запрещенной информации, а также внес указанный информационный ресурс в Единый реестр запрещенной информации", – прокомментировали в ведомстве.

Запрещенной признали информацию о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы".

По словам представителей Роскомнадзора, владелец сайта должен удалить запрещенную информацию в течение 24 часов. В случае игнорирования сайт будет заблокирован ведомством.

Ранее Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Projec. Уточняется, что данный ресурс в пятницу, 22 июля, исчез из реестра заблокированных источников.