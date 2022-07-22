Роскомнадзор разблокировал ресурс Tor Project

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор снял блокировку с платформы Tor Project, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в Сети.

Уточняется, что данный ресурс в пятницу, 22 июля, исчез из реестра заблокированных источников. Теперь российские пользователи снова могут его использовать.

Роскомнадзор заблокировал браузер и сеть Tor, позволяющие пользоваться интернетом анонимно, в декабре прошлого года.

Причиной ограничения стало размещение на данном сайте информации о работе средств, предоставляющих доступ к запрещенному контенту.

