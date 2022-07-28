Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд столицы.

"В суд 26 июля поступил иск Роскомнадзора к "Новой газете" о признании регистрации средства массовой информации недействительной", – говорится в сообщении суда.

До этого Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета". Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.

