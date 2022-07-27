Роскомнадзор выступил за введение запрета на пропаганду ЛГБТ среди всех россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Роскомнадзор выступил за введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций не только среди детей, но и среди россиян всех возрастов. Об этом заявила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

По ее словам, предусмотренный законодательством запрет ЛГБТ-пропаганды среди детей зачастую носит формальный характер.

"Знак 18+ никак на практике не ограждает детей от доступа к подобной информации", – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что за второй квартал 2020 года Роскомнадзор заблокировал 5 268 содержащих ЛГБТ-пропаганду материалов, а также 7 000 ресурсов с детской порнографией и более 13 000 сайтов о местах приобретения наркотических средств. Кроме того, за этот же период были заблокированы более 1 000 ресурсов с призывами к самоубийствам, почти 23 000 – с информацией о местах проведения азартных игр и 1 500 – о местах дистанционной продажи алкоголя.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, сейчас недостаточно только административного наказания. Она отметила, что это необходимо, чтобы не стать исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая "является соучастницей уничтожения нашего населения".

