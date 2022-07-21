В СПЧ оценили идею об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ

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Введение уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей излишне и вредно, заявила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.
"Я считаю, что проблема надуманная, потому что я, например, не встречаю нигде пропаганды ЛГБТ-ценностей, я не вижу этого. Обычного человека это не волнует. Что касается ужесточения наказания и того, чтобы медицина была к этому процессу подключена, то это все попахивает принудительным лечением в советские годы", – сообщила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По мнению представителя СПЧ, данная инициатива лишь позволит усиливать репрессии. Она также отметила, что сейчас неизвестно, по какой системе будет доказываться, что человек занимается пропагандой нетрадиционных ценностей.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений
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