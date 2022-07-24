Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая рассказ-газета"

13:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту интернет-издания "Новая рассказ-газета". Соответствующая информация появилась на универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов РФ.
Основанием для блокировки послужило требование Генпрокуратуры РФ.
Страницу внесли в реестр запрещенной согласно статье 15.3 закона "Об информации, которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".
Ранее Роскомнадзор внес сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely в реестр запрещенных. Он специализировался на предоставлении премиальных автомобилей с водителями. Запрещенной признали информацию о ведении коммерческой деятельности юридическим лицом без аккредитованных филиалов либо представительств на территории РФ, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы".
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