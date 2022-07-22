В Госдуме прокомментировали возможность отключения Google в России

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал вероятность отключения Google в России. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

У Хинштейна спросили, последует ли Москва примеру Донбасса в этом вопросе. Депутат отметил, что ему пока неизвестно о планах отключения Google в России.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что руководство ДНР приняло решение заблокировать поисковую систему Google. Он отметил, что так поступают с преступниками в любом обществе. Вместе с тем он заверил, что если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, то для его работы не будет никаких препятствий.

