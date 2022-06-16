Горелкин рассказал о судьбе Google и YouTube в РФ

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Американская компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube еще не перешли черту, после которой последует их блокировка на территории России. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе выступления на ПМЭФ.

"Блокировка – это крайняя мера, и YouTube и ресурсы Google эту грань разумного не переходят, хотя нативно участвуют в информационной войне", – приводит его слова РИА Новости.

Депутат отметил, что Россия не заинтересована в блокировках, она выступает за равные условия для всех, а также за соблюдение российского права отечественными и зарубежными компаниями.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отмечал, что в России не планируют закрывать видеохостинг YouTube. Глава ведомства подчеркнул, что власти, принимая решение об ограничении работы какой-либо платформы, в первую очередь руководствуются интересами российских пользователей.

В Роскомнадзоре также сообщали, что ведомство не ограничивало работу YouTube в России.

В свою очередь, гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила о намерении продолжать работу в РФ. По ее словам, видеохостинг считает необходимым обеспечивать пользователям из России доступ к независимым данным. Кроме того, YouTube в сегодняшнем конфликте может использоваться для гуманитарных целей, например для организации онлайн-образования детей или оказания медпомощи в полевых условиях.

