Google блокирует аккаунты находящихся под санкциями депутатов Госдумы

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Компания Google заблокировала личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной в связи с введенными ранее санкциями, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата.

Кроме того, был удален канал на YouTube, привязанный к аккаунту. Сообщение о его блокировке появляется при прохождении по ссылке на видео парламентария на видеохостинге.

Из оповещения Google следует, что аккаунт был отключен по правилам в отношении ограничения экспорта и применения санкций, он также не может быть восстановлен.

Ранее компания Google заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube, обеспечивающий информирование граждан о деятельности Госдумы. Парламентское СМИ утверждает, что на момент блокировки у канала было 145 тысяч подписчиков и более 100 миллионов суммарных просмотров.

Позже Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу парламента. В ведомстве отметили, что Госдума является законодательным органом власти в РФ, а блокировка его канала препятствует распространению информации и свободному доступу к ней.