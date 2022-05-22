Более 70 тысяч видео о спецоперации на Украине было удалено с YouTube – СМИ

22 мая, 21:10
Фото: depositphotos/pashapixel
Видеохостинг YouTube удалил свыше 70 тысяч видео о специальной военной операции РФ на Украине, сообщает газета The Guardian со ссылкой на директора по продуктам компании Нила Мохана.
Кроме того, было заблокировано 9 тысяч каналов с контентом о спецоперации.
"У нас есть политика, касающаяся масштабных насильственных событий, которая распространяется на такие ситуации, как отрицание масштабных насильственных событий – всех, от Холокоста и до "Сэнди-Хук" (произошедшего в 2012 году массового убийства учеников американской начальной школы. – Прим. ред.), – отметил Нил Мохан.
Среди причин блокировки некоторых каналов отмечается, что в некоторых роликах действия на Украине назывались "освободительной операцией", а каналы продвигали "точку зрения, исходящую от российского правительства".
В свою очередь, в Google добавили, что YouTube является местом, где можно получить о спецоперации без цензуры.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что по состоянию на 19 мая специалисты Роскомнадзора выявили 82 факта цензурирования российских деятелей, СМИ и общественных организаций на зарубежных интернет-площадках.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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