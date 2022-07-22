Пушилин сообщил о блокировке Google в ДНР

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Руководство Донецкой Народной Республики приняло решение о блокировке поисковой системы Google. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", – написал Пушилин.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что американская компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube еще не перешли черту, после которой последует их блокировка на территории России.

Он отметил, что Россия не заинтересована в блокировках, она выступает за равные условия для всех, а также за соблюдение российского права отечественными и зарубежными компаниями.

