Суд в Москве лишил лицензии "Новую газету"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Басманный суд Москвы отозвал лицензию у "Новой газеты", удовлетворив соответствующее требование Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО "ИД "Новая газета", – заявили в суде.
В конце июля Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной. До этого ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.
В Роскомнадзоре пояснили, что исковое требование о признании печатной версии "Новой газеты" недействительной было направлено в суд из-за отсутствия предоставленного в установленный законом о СМИ срок устава редакции.
В свою очередь, пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что претензии РКН относятся к 2006 году, когда издание проходило перерегистрацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: