Полиция разыскивает обливших краской Дмитрия Муратова мужчин

Фото: телеграм-канал "Новая газета"

Сотрудники полиции разыскивают двоих мужчин, которые облили красной краской главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорта МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в вагоне поезда Москва – Самара. Муратов рассказал, что его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего появилось сильное жжение в глазах. По словам главреда "Новой газеты", нападавшие выкрикнули: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

По факту произошедшего полиция организовала проверку.

"Сотрудниками транспортной полиции организован комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание", – говорится в сообщении.

По данным полиции, двое мужчин в медицинских масках зашли в поезд во время посадки на Казанском вокзале. Нападавшие были в масках и назвались провожающими. После один из мужчин зашел в купе, где облил краской Муратова. Затем нападавших выбежали на платформу и скрылись.

Ранее сообщалось, что "Новая газета" приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания специальной операции на территории Украины. В редакции рассказали, что получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. Ведомство вынесло изданию два предупреждения, поскольку в материалах отсутствовала маркировка НКО-иноагента, что грозило отзывом лицензии СМИ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

