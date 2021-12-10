Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов во время Нобелевской речи предложил создать Международный трибунал против пыток, который будет собирать информацию о применении пыток по всему миру.
По его словам, все чаще появляются сведения о применении пыток к заключенным или задержанным.
"Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям", – сказал Муратов.
Он выразил надежду, что журналисты-расследователи со всего мира примут участие в проекте. Муратов подчеркнул, что пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности, сообщает РИА Новости.
Ранее Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира. Церемония состоялась в ратуше Осло. Медали и дипломы лауреатам передал председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Журналистам присудили премию за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира.
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
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