Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

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Владимир Путин во время пленарной сессии клуба "Валдай" поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.

При этом президент отметил слова журналиста о том, что он пожертвовал свою награду на благотворительность, в том числе детскому хоспису.

"Вы про хоспис говорили, я бы вам за это дал (премию. – Прим. ред.), что вы занимаетесь такой благородной работой, это правда", – добавил Путин.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они были удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.

Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира – заслуга издания и коллег, погибших за свободу слова.

