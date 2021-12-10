Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира

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Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира. Церемония состоялась в ратуше Осло.
Медали и дипломы лауреатам вручил председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. Журналистам присудили премию за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира.
Традиционно вручение премии проводится в годовщину смерти Нобеля – 10 декабря. В прошлом году церемония проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал процедуру присуждения Нобелевской премии мира.
По словам священнослужителя, изначально награду вручали людям, которые помогали прекращать военные конфликты и отстаивать права человека. Он отметил, что сейчас Нобелевскую премию используют как средство политического манипулирования.
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
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