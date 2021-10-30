В РПЦ усомнились в содержательности Нобелевской премии мира

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Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) раскритиковал процедуру присуждения Нобелевской премии мира. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По словам священнослужителя, изначально награду вручали людям, которые помогали прекращать военные конфликты и отстаивать права человека. Он отметил, что сейчас Нобелевскую премию используют как средство политического манипулирования.

"...премия присуждается людям, которые не внесли вклад в установление прочного мира между народами, а которые, например, заняли какую-то четкую политическую позицию, направленную на ослабление существующих в стране режимов. И чем дальше это происходит, тем больше вопросов вызывает Нобелевская премия", – заявил митрополит.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за введение процедуры отзыва Нобелевской премии мира в связи с ее дискредитацией. Депутат отметил, что не существует четких критериев выбора награжденных.