Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира в особых случаях

Фото: пресс-служба Государственной думы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил за введение процедуры отзыва Нобелевской премии мира в связи с ее дискредитацией из-за присуждения политическим деятелям, развязывавшим войны и конфликты.
"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук – вопросов нет. Понятно, за что их вручают. <...> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки", – написал Володин в своем телеграм-канале.
В качестве примеров сомнительных лауреатов он назвал бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который, по мнению Володина, спровоцировал распад государства, и политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая в 2018 году была обвинена ООН в геноциде мусульманской народности рохинджа.
"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", – пояснил спикер нижней палаты российского парламента.
Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они были удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.
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