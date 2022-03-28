Фото: ТАСС/Владимир Гердо
"Новая газета" приостанавливает выпуск газеты в сетях и на бумаге до окончания специальной операции на территории Украины, сообщается в телеграм-канале издания.
В редакции рассказали, что получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.
"После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге – "до окончания "специальной операции на территории Украины", – говорится в сообщении.
Роскомнадзор вынес изданию два предупреждения, поскольку в материалах отсутствовала маркировка НКО-иноагента, что грозило отзывом лицензии СМИ.
Ранее ведомство ограничило доступ к "Медузе" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "Радио Свободе" (признана в РФ СМИ-иноагентом) и Русской службе BBC.
До этого Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции "Эхо Москвы" за намеренные публикации ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.
Аналогичную информацию от ряда российских СМИ потребовал удалить Роскомнадзор. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признано в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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