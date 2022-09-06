Суд отозвал лицензию у ИД "Новая рассказ-газета"

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Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию издательского дома "Новая рассказ-газета". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Тем самым суд удовлетворил иск Роскомнадзора.

ИД "Новая рассказ-газета" был создан командой "Новой газеты".

Накануне суд отозвал лицензию у "Новой газеты". В конце июля Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной. До этого ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

