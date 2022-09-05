Отмена лицензии "Новой газеты" является признаком "неконституционности" – СПЧ

Фото: Агентство "Москва"
Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что аннулирование лицензии "Новой газеты" является не чем иным, как признаком цензуры, а также игнорированием свободы печати, которая прописана в Конституции РФ.
Меркачева считает, что Басманный суд Москвы формально имел право лишить лицензии издание из-за двух предупреждений, направленных 4 и 28 марта текущего года на основании отсутствия маркировок иноагентов в двух статьях. Роспотребнадзор ранее пояснил, что из-за не предоставленного в установленный законом о СМИ срок устава редакции "Новой газеты" лицензию печатной версии могут признать недействительной.
Член Совета подчеркнула, что из-за большого потока материалов, а также комментариев специалистов иногда можно совершить ошибку при обозначении иноагентов.
"Их сейчас много, можно не успеть за этим трендом, когда назначают все новых и новых иноагентов. Иногда даже сам человек не знает, что он иноагент. Поэтому мы полагались, были уверены, что не будет каких-то чрезмерных суровостей, связанных с тем, что если кто-то не промаркировал, то будут требовать закрытия и отнимут лицензию. Получается, что новое законодательство это позволяет делать", – отметила Меркачева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отозвал лицензию у "Новой газеты". Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила, что претензии РКН относятся к 2006 году, когда СМИ проходило перерегистрацию.
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