Мосгорсуд оставил статус иноагента у бывшего депутата Гудкова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Дмитрий Гудков признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд отклонил просьбу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) исключить его из списка иностранных агентов.

"Суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда об отказе исключить Гудкова Д. Г. из реестра иностранных агентов", – передает РИА Новости сообщение суда.

Жалоба правозащитника Гудкова была отклонена.

В начале февраля сообщалось, что министерство юстиции РФ приняло решение включить Гудкова в реестр иноагентов. Уточнялось, что оппозиционный политик призывал к предоставлению вооружения украинской армии, а также введению санкционных мер в отношении России.

Гудков уехал из РФ летом 2021 года. По словам политика, его предупредили о возможном аресте. Местом своего пребывания он выбрал территорию Украины. Затем он попытался попасть в Тбилиси, но ему было отказано во въезде в Грузию.