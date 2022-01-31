МВД Грузии сообщило об отказе Дмитрию Гудкову во въезде в страну

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Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что политику Дмитрию Гудкову было отказано во въезде в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом "и" статьи 11 закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", – уточнили в ведомстве.

Ранее экс-депутат Госдумы заявил, что его не пустили в Тбилиси. Политик был вынужден вернуться в место вылета – в Киев.

Дмитрий Гудков уехал из России летом 2021 года. По словам политика, его предупредили о возможном аресте. Местом своего пребывания он выбрал территорию Украины.