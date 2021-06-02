Следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой – Песков

Фото: ТАСС/Антон Великжанин
Следственные действия в отношении оппозиционера Дмитрия Гудкова не связаны с политикой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о влиянии произошедшего на инвестиционный климат России, представитель Кремля отметил, что не считает, что подобное имеет какое-то отношение к инвестиционному фону.
"Вряд ли можно это ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Потому что обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, к политике не имеют никакого отношения", – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что подобные темы не входят в компетенцию президентской администрации и должны быть переадресованы в правоохранительные органы.
Политик Дмитрий Гудков был задержан 1 июня как подозреваемый по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Ранее, как сообщали СМИ, у Гудкова и его родственников прошла серия обысков.
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