Гудкова отпустили из-под стражи под обязательство о явке

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Следствие отпустило из изолятора временного содержания под обязательство о явке бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, которого подозревают в причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его адвоката Александра Альдаева.

"Он остался подозреваемым. Дмитрия Гудкова отпустили под обязательство", – рассказал он.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков был задержан 1 июня как подозреваемый по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах. Ранее, как сообщали СМИ, у Гудкова и его родственников прошла серия обысков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой.